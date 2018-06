L'Union Belge s'excuse auprès des fans qui ont manqué l'entraînement des Diables

L'Union Belge de football (URBSFA) s'est excusée ce vendredi auprès des nombreux supporters qui n'ont pas pu accéder au Belgian Football Center de Tubize pour assister à l'entraînement ouvert au public des Diables Rouges.



"Il y avait plus de supporters que prévu", a expliqué l'Union Belge. La capacité maximale de l'enceinte, fixée à 1.600 personnes, a rapidement été atteinte, ce qui a inévitablement fait des déçus. "C'était le nombre maximal que les pompiers nous ont permis d'accueillir", a répondu le porte-parole de l'URBSFA Stefan Van Loock.



"Cela aurait été irresponsable de notre part si nous avions accepté de laisser entrer plus de spectateurs. Pour la Ville de Tubize, la police locale et l'Union Belge, la sécurité des supporters est prioritaire", ont précisé les trois instances qui regrettent d'avoir dû laisser des supporters à l'extérieur de l'enceinte.



Les fans bloqués à l'extérieur ne sont toutefois pas retournés sur leur pas et sont parvenus à atteindre les bords du terrain d'entraînement quelques minutes plus tard après avoir forcé le passage. "Afin de répondre au grand intérêt qui s'est créé autour de cet entraînement ouvert, nous avons décidé en accord avec la ville et la police d'augmenter temporairement la capacité d'accueil qui est passée de 1.600 à 2.200 spectateurs", a poursuivi Van Loock.



"L'Union Belge et la Ville de Tubize vont tout faire pour qu'à l'avenir les entraînements ouverts au public se passent de la meilleure des manières."