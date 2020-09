L'Union Belge lance le Legends Club, un hommage aux anciens internationaux et entraîneurs

Le 125e anniversaire de l’Union Belge a été aussi l’occasion de rendre hommage aux plus grandes légendes de l’histoire des Diables Rouges et des Red Flames. Et quoi de mieux que de créer le legends Club.

110 anciens Diables Rouges, neuf anciens entraîneurs de l’équipe nationale et dix anciennes Red Flames en font partie. Le Legends Club ne se base pas uniquement sur le nombre de compétitions internationales disputées, mais aussi sur le nombre de Coupes du Monde, de Coupes d’Europe ou de Jeux olympiques auxquels ces légendes ont participé. Tous les membres du Legends Club recevront une médaille, même à titre posthume.

"On veut mettre nos légendes de football à l’honneur qui dans le passé ont donné une couleur à notre histoire", a commencé Stefan Van Loock, porte-parole de l’Union Belge.

Et d’ajouter : "On veut les voir au match et les utiliser comme ambassadeurs. On va aussi créer une équipe de légendes et les gens vont pouvoir voter pour les 11 meilleurs Belges, mais aussi avoir une équipe qui jouera des matches de légendes contre d’autres équipes, comme la France par exemple."

L’objectif, c’est de faire ça une ou deux fois par an avec un premier match sans doute au printemps 2021. Et parmi les légendes, Mbo Mpenza.

"C’est gratifiant d’être honoré par la fédération. Aujourd’hui, on a la meilleure équipe nationale du monde et faire appel aux légendes, c’est quelque chose de super. Et puis, c’est toujours chouette de participer à des matches pareils. Ce sont des amis. Et faire jouer différentes générations, c’est sympa. On était un peu à la traîne par rapport à certains pays, mais on doit être fier de ce que la fédération met en place."

Vivement le printemps et un petit Belgique-France.