L'Union belge de football déménagera à Tubize en 2020

L'Union belge de football (URBSFA) va quitter son siège de l'avenue Houba de Strooper à Bruxelles pour le Belgian Football Centre de Tubize en 2021, a annoncé jeudi la fédération.

"Le déménagement du VAR à Tubize dès la saison 2021-2022 avait déjà été annoncé. Mais notre Belgian Football Centre va désormais jouer un rôle encore plus grand pour l'avenir du football belge. Dès mars 2021, nos activités de gestion et d'administration iront rejoindre les activités sportives au Belgian Football Centre. Ce ne sont pas seulement quatre nouveaux terrains qui sont prévus sur le site, mais également un centre de congrès, de nouveaux vestiaires et un tout nouveau bâtiment", indique l'Union belge.

"Au cours de ses 125 dernières années, l'URBSFA est devenue la plus grande fédération sportive du pays, et les Diables Rouges sont à la tête du classement mondial depuis plus d'un an. Mais, en tant qu'association, nous voulons aller plus loin et devenir l'une des fédérations de premier plan d'ici 2022. Investir dans notre Belgian Football Centre à Tubize y contribuera", déclare Peter Bossaert, CEO de l'Union belge, qui fêtera son 125e anniversaire en 2020.