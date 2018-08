L'Inter tenu en échec, sans Nainggolan, Batshuayi monte au jeu avec Valence

L'Inter Milan a été tenue en échec par Torino alors qu'elle menait 2-0 grâce à Ivan Perisic (7e) et Stefan de Vrij (32e). Radja Nainggolan a assisté du banc à l'égalisation de Torino par Andrea Belotti (55e) et Soualiho Meité, l'ex-milieu de Zulte-Waregem (68e).

Au classement, l'Inter et Torino ne comptent qu'un point après 2 journées en Série A.

La Fiorentina s'est imposée 6-1 face à Chievo. Kevin Mirallas ne figurait pas dans la sélection des vainqueurs. Par contre, Sofian Kiyine est monté au jeu pour Chievo (77e). Nikola Milenkovic (8e), Gerson (42e), Marco Benassi (49e) et Federico Chiesa (71e) ont entamé la série florentine avant que Nenad Tomovic (76e, 4-1) ne réduise temporairement la marque. Benassi (90e) et Giovanni Simeone (90e+3) ont eu la réplique facile.

La Sampdoria, sans Dennis Praet blessé au genou, s'est inclinée à l'Udinese (1-0).

Samedi, Naples a signé un joli renversement de situation face à l'AC Milan alors qu'il était mené 0-2 après 50 minutes (3-2). Un doublé de Zielinski et un but de Dries Mertens, monté à la 63e minute, ont permis aux Napolitains de compter six points comme la Juventus victorieuse un peu plus tôt de la Lazio (2-0). Blessé, Jordan Lukaku ne figure pas dans la liste des 25 joueurs du club romain pouvant jouer en championnat jusqu'en décembre.

En Espagne, Valence s'est incliné à l'Espanyol (2-0). Michy Batshuayi est monté au jeu à la 74e quand le score était acquis. le Diable Rouge n'a pas pu aider Valence à remonter le handicap creusé par Esteban Granero (62e) et Borja Iglesias (68e). Au classement, Valence est 15e avec un point et l'Espanyol (4 points) est 2e derrière le FC Barcelone. A 22h15, Gérone et Séville accueillent le Real Madrid et Villareal. Thibaut Courtois est sur le banc du Real.