L'indispensable Lukaku marque encore contre Bologne, battu par l'Inter

'Big Rom' a ainsi montré la voie à l’Inter qui s’est finalement imposé 3-1 grâce aux deux buts supplémentaires marqués par Achraf Hakimi (45e et 70e), bien plus en jambes que lors de ses dernières sorties. Régulièrement alerté, Lukaku n’est pas parvenu à marquer un deuxième but notamment grâce aux belles sorties du gardien de Bologne Skorupski. Le but des Émiliens a été inscrit par Emanuel Vignato à la 67e minute.

L’Inter garde donc le rythme des meilleurs en tête du classement avec un troisième succès consécutif. Avec 21 points, les 'Nerazzurri' sont 2e et pointent à deux longueurs de l’AC Milan qui affronte la Sampdoria dimanche. L’équipe d’Antonio Conte devance la Juventus (3e, 20 points), victorieuse contre le Torino, et Sassuolo 4e (18 pts) avec un match à jouer.

