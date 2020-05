L'idylle entre Naples et Dries Mertens devrait se prolonger

Dries Mertens aurait fait un choix concernant son avenir. Le lutin de Louvain aurait, selon la presse italienne, décidé de prolonger son aventure à Naples. Il arrivait en fin de contrat et aurait signé un nouveau bail de deux saisons.



Arrivé à l’été 2013, le Diables rouge est devenu une véritable icône au pied du Vésuve. Co-meilleur buteur de l’histoire du Napoli (121), il s’est fait une place dans le cœur des supporters des Partenopei grâce à son accessibilité dans la vie et à ses coups d’éclat sur le terrain. Des actions qui lui ont même valu d’être comparé à l’idole Diego Armando Maradona.



En sept saisons, Dries le Louvaniste est devenu Ciro le Napolitain. Les tensions de ces derniers mois n’ont pas suffi à briser le lien fort qui s’est tissé entre Mertens et le club.



Courtisé par Chelsea et l’Inter Milan, il a préféré rester fidèle au Napoli. A 33 ans, il les a fêtés le 6 mai, Mertens va sans doute signer l’un de ses derniers contrats.