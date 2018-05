L'hôtel des Diables et le Centre national de Tubize se mettent en mode "Mondial"

Ce lundi 28 mai, les choses sérieuses commencent pour les Diables rouges qui se retrouvent tous au Belgian Football Centre à l’exception de Simon Mignolet (sur le banc lors de la finale de la Ligue des Champions perdue par Liverpool contre le Real Madrid) qui bénéfice de quelques jours de repos et rejoindra donc le groupe un peu plus tard.

L'ascenseur brandé Coupe du Monde 2018 - © RTBF.be

Une belle surprise a été réservée aux Diables. Le Centre national et l’hôtel à Tubize (dont toutes les chambres ont été réservées par la Fédération) ont, en effet, été décorés de manière originale afin que les joueurs soient dès leur arrivée en mode "Coupe du Monde".

"Le coach tenait absolument à créer un état d’esprit d’équipe et de groupe. Dans cette préparation intense, il y aura aussi des moments de détente, c’est pour cela qu’on a imaginé des espaces où les joueurs vont pouvoir se changer les idées. Il y a des espaces plus ludiques à l’intérieur et plus sportifs à l’extérieur", nous révèle Frédéric Veraghaenne, le manager du Belgian Football Centre de Tubize.

Et de préciser : "On a eu une 'guideline' de la part du coach et du staff sur la manière de permettre aux Diables de se changer les idées. Et nous, on a imaginé une série d’espaces où ils pouvaient se sentir au mieux".

"Il y a des messages, des logos qui sont également installés un peu partout qui rappellent l’unité, la volonté de gagner", a-t-il encore ajouté.

Les Diables ont découvert tout cela ce lundi à leur arrivée, vers 15h. Les responsables du Centre national ont tout mis en place durant le week-end et ce lundi matin. "Certains Diables (ils étaient 10 à l'entraînement du 22 au 25 mai, ndlr) ont vu, la semaine dernière, qu’on commençait à préparer des choses pour eux et ils ont voulu en savoir plus mais ils n’ont pas obtenu d’indications. Ce sera la surprise pour tous les joueurs", nous a confié le manager du Belgian Football Centre.

Tout le monde est convaincu que ces différentes attentions auront un effet bénéfique durant cette période de préparation qui intervient après une saison qui fut, pour plusieurs Diables rouges, longue et éprouvante.

En dehors des entraînements (dont un seul sera ouvert au public, celui du vendredi 8 juin), les Belges joueront trois rencontres amicales à Bruxelles (contre le Portugal le 2 juin, contre l’Egypte le 6 juin et face au Costa Rica le 11 juin) avant de s’envoler pour Moscou le 13 juin prochain.