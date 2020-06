L'Euro 2000 a 20 ans : Philippe Léonard, "Avant la Turquie, j'ai failli quitter le groupe !"

Après avoir loupé le Mondial deux ans plus tôt "la plus grosse déception de ma carrière", l’Euro de Philippe Léonard ne s’est donc pas passé comme prévu pour de multiples raisons. La faute à qui ? Selon l’intéressé à une certaine presse qui ne l’a pas beaucoup soutenu "les journaux flamands faisaient un gros lobbying pour que Nico Van Kerckhoven soit titulaire. Le pire c’est qu’il n’y avait aucun souci entre Nico et moi. La presse flamande disait que j’allais être fatigué ou pas concentré à cause de la naissance de ma fille tandis que la presse francophone ne me défendait pas trop".

Vingt ans plus tard, les faits sont prescrits. C’est donc l’occasion rêvée d’ouvrir la boîte à souvenirs et de se remémorer quelques épisodes de l’aventure. Fidèle à lui-même, le Liégeois ne va laisser personne indifférent. Ce fut le cas tout au long de sa carrière. L’homme ne mâche pas ses mots, il ne l’a d’ailleurs jamais fait. Rewind.

Pour Philippe Léonard , l’Euro 2000 aurait dû se révéler une expérience inoubliable et positive. Sorte de cerise sur le gâteau après une saison remarquable ponctuée par la conquête du titre avec l’ AS Monaco et, d’un point de vue plus personnel, par la naissance de son premier enfant "ma fille est née deux jours avant le 1er match contre la Suède" se souvient le latéral gauche avec un brin de nostalgie. Mais au final rien ne se passera comme prévu.

Et puis, il y a sa relation avec le sélectionneur Robert Waseige qu’il avait connu au Standard quelques années plus tôt… Le feeling entre les deux hommes n’a jamais été vraiment présent. "Je pense que le sélectionneur avait besoin d’asseoir son autorité vis-à-vis de moi ça devait remonter à l’époque du Standard où il est vrai qu’avec Régis Genaux et Michael Goossens , on était protégé par la direction et le coach n’aimait pas ça !" Comme le jour où Robert Waseige lui annonce sa sélection dans le groupe des 22, "devant tout le staff, il m’a dit je te prends mais d’autres le méritent plus que toi ! Je n’ai pas compris pourquoi il me disait ça…" On en reparlera.

Histoire de ne pas alimenter les polémiques, "aujourd’hui beaucoup de joueurs roulent avec des grosses voitures et ça ne fait réagir personne". Philippe Léonard a toujours brûlé les étapes dans sa carrière. Il faut dire aussi que quelques jours plus tard, le latéral va encore faire parler de lui en garant son bolide rouge sur une place réservée aux handicapés devant l’hôtel de la sélection. "C’était juste deux minutes pour décharger mes affaires… Ensuite, je suis allé me garer ailleurs." Mais le mal est fait, "le lendemain, il y avait la photo de ma voiture garée sur la place pour handicapé en UNE des journaux !"

C’est que du haut de ses 26 ans, l’homme attire les regards et suscite malgré lui (mais pas toujours) la controverse… Comme la fois où il est arrivé en Ferrari à l’entraînement des Diables.

Tiens est-ce qu’Emile en avait marqué de pareils à l’entraînement ? "Oui quelques-uns. Mais, il en avait mis aussi beaucoup à côté" (rires). Sorti sur blessure à la 72e, Philippe Léonard savoure la victoire "un succès qui nous faisait du bien car on devait enchaîner l’ Italie et la Turquie derrière. Il était important de bien rentrer dans la compétition." Il ne le sait pas encore mais il ne jouera plus une minute durant la compétition. "Le match contre l’Italie, je ne le joue pas car je suis en revalidation mais je m’attends à revenir dans l’équipe pour le dernier match contre la Turquie…" Sauf que cela ne va pas se passer comme prévu.

Malgré ce contexte délicat, Philippe est fier d’être de la partie, " jouer pour les Diables et pouvoir disputer l’Euro dans son pays c’est important, c’est valorisant. J’ai toujours essayé de porter haut les couleurs de la Belgique et de faire de mon mieux en sélection mais ce que ne me plaisait pas trop c’est qu’à cette époque il y avait des clans. Les Flamands d’un côté et les Wallons de l’autre". Qu’importe, le Monégasque est titulaire contre la Suède et se souvient de ce but splendide d’ Emile Mpenza "je ne plus de souvenir de celui de Bart Goor mais la fusée d’Emile, quel but !"

Le coup de fil à Sabri Lamouchi

Léonard, Trezeguet et Lamouchi à Monaco - © PASCAL GUYOT - AFP

Un tour à l'Euro et puis s'en va... - © ETIENNE ANSOTTE - BELGA

Indisponible et remplacé par Van Kerckhoven contre l’Italie, Philippe Léonard est rétabli pour le match contre la Turquie. Il s’attend donc à commencer cette rencontre capitale d’autant que "face à l’Italie Totti marque le 1er but de la tête et c’est Nico qui est au marquage !" Sauf qu’un soir, il va se passer un incident déterminant pour la suite. Philippe Léonard se souvient, "Je partageais ma chambre avec Marc Wilmots et Willie est plutôt un couche-tôt. Moi, je suis rentré des soins un peu plus tard et ne voulant pas déranger Marc, je suis allé regarder la télé dans une autre pièce qui était ouverte et où se trouvait un téléphone… Du coup, j’en ai profité pour appeler quelques joueurs de Monaco qui avaient entamé la préparation. Je parlais avec Sabri Lamouchi quand j’entends frapper à la porte… C’était Robert Waseige furieux ! Il me reproche de ne pas respecter le couvre-feu, il était passé 22h30. Il m’accuse de vouloir gruger la fédération en appelant mes potes à Monaco ! Moi, je m’excuse et lui propose de tout payer… Que ce n’était pas mon intention. Rien n’y fait."

Robert Waseige me dit "Philippe, tu t’es exclu tout seul du groupe !"

"Le lendemain, Wilmots me demande ce que j’ai fichu parce que le coach est vraiment fâché et risque de me reprendre de volée devant le groupe. En arrivant, il ne me calcule même pas, il ne me salue pas. Il ne me saluera plus jusqu’à la fin du tournoi…

Je décide que c’en est trop ! Je suis énervé et je pense même à quitter la sélection et rentrer chez moi. J’appelle Luciano D’Onofrio pour qu’il me conseille. Il me calme et me dit de prendre sur moi que ça passera… Puis j’appelle mon père qui me conseille de… partir. Enfin, c’est Marc Wilmots qui trouvera les mots et va me convaincre de rester." Et avec du recul, vous resteriez encore ?

"Oui, car j’aime trop l’équipe nationale même si honnêtement, j’ai préféré l’ambiance en Espoirs où on était de vrais potes !"

La suite, on la connaît… Van Kerckhoven est titulaire contre la Turquie et sera remplacé par Marc Hendrikx, un milieu droit alors que Philippe Léonard rongera son frein sur le banc et gardera un goût amer de cet Euro.

Vingt ans plus tard, le Liégeois reste convaincu qu’il avait plus à donner durant ce tournoi. Difficile de lui donner tort. Mais au final, la fierté d’avoir joué en équipe nationale est plus forte que les regrets.