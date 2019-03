L'édito de Benjamin Deceuninck : "Ode à Eden"

Ne pas se lasser. Ne jamais banaliser. Eden Hazard est exceptionnel et on ne doit pas hésiter à le répéter. On ne doit pas oublier d’en profiter. Un contrôle soyeux, une feinte ingénieuse, un dribble de magicien, un improbable coup de reins, ce n’est pas deux fois rien. C’est en tout cas tout ce qu’il aime. Prendre du plaisir, c’est son moteur. En donner, c’est sa priorité. Alors ne boudons pas le nôtre. La Belgique n’aura peut-être plus jamais un joueur de ce calibre, capable d’enchanter en enchaînant les perles. Ne perdons pas notre regard d’enfant sur ses gestes sortis tout droit de son jardin de Braine-le-Comte. Le jardin d’Eden est juste devenu un peu plus grand et c’est le nôtre maintenant.

Il faut réaliser que l’on vit l’exception. Quand Justine Hénin et Kim Clijsters, meilleures joueuses mondiales à tour de rôle, alignaient les victoires en Grand Chelem, la tentation était grande de faire la moue à la moindre finale perdue. De trouver normal que l’une gagne Roland Garros, l’autre l’US Open. De minimiser l’improbable. De s’endormir sur leurs lauriers. C’est seulement à leur retraite que beaucoup ont réalisé le vide immense qu’elles allaient laisser.

Eden Hazard est un des cinq meilleurs joueurs du monde. Il possède surtout un sens du spectacle hors du commun. Ses stats ? Il s’en fout. Pourtant, il en est à 29 buts et 27 assists en 99 sélections. Enorme. Pour lui, c’est juste une conséquence de sa philosophie du plaisir permanent.

Contre la Russie, on peut se réjouir de constater que les nombreux forfaits ont été vite oubliés. Ce qui fait qu’on ne sait pas vraiment si la Belgique a été forte parce que la Russie était faible ou si la Russie a été faible parce que la Belgique était forte.

Grâce à des jeunes pleins de qualités, on a la confirmation que le réservoir de talents n’est pas encore vide. Mais le temps file et on n’est pas tout fait certain qu’un autre génie succédera à Eden Hazard. Ce genre de joueur qui vous fait gagner des matchs (presque) à lui tout seul. Un facteur X qui pourrait nous amener un titre. Peut-être.

La seule certitude, c’est qu’il nous offrira encore quelques petits bonheurs passagers, des frissons instantanés. On se rendra compte dans 7-8 ans que cela n’avait pas de prix.

Alors profitons encore de notre 10 qu’on aime. Carpe Eden.