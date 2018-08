L'Ecosse dévoile sa liste de 23 avant d'accueillir les Diables Rouges

Le sélectionneur national écossais Alex McLeish a annoncé lundi sa sélection en vue du match amical de football contre les Diables Rouges (7 septembre) et de son match d'ouverture de la Ligue des Nations (groupe 1, division C) contre l'Albanie (10 septembre) à l'Hampden Park de Glasgow (20h45). McLeish, qui a entraîné le KRC Genk en 2014-2015, a débuté en février son deuxième mandat à la tête de l'équipe nationale d'Ecosse (FIFA 40).

Les noms les plus connus des 23 joueurs de McLeish sont l'arrière Andy Robertson (Liverpool) et les milieux de terrain Scott McTominay (Manchester United) et Stuart Armstrong (Southampton). La sélection avait vu plusieurs joueurs expérimentés mettre fin à leur carrière internationale à la fin de l'année dernière dont Darren Fletcher (Stoke City), James Morrison (West Bromwich Albion), Robert Snodgrass (West Ham United), James McArthur (Crystal Palace) et Steven Fletcher (Sheffield Wednesday), après l'élimination de la Tartan Army du Mondial en Russie.

Vendredi, Roberto Martinez annoncera sa sélection pour les duels des Diables Rouges (FIFA 2) en Ecosse et le 11 septembre lors du premier match de la Ligue des Nations en Islande (FIFA 32).

Sélection des 23 Écossais :

Gardiens : Jordan Archer (Millwall/Ang), Craig Gordon (Celtic/Eco), Allan McGregor (Rangers/Eco)

Défenseurs : Jack Hendry (Celtic/Eco), Charlie Mulgrew (Blackburn Rovers/Ang), Stephen O'Donnell (Kilmarnock/Eco), Andy Robertson (Liverpool/Ang), Graeme Shinnie (Aberdeen/Eco), John Souttar (Hearts/Eco), Kieran Tierney (Celtic/Eco)

Milieux de terrain : Stuart Armstrong (Southampton/Ang), Tom Cairney (Fulham/Ang), James Forrest (Celtic/Eco), Ryan Fraser (Bournemouth/Ang), Kevin McDonald (Fulham/Ang), John McGinn (Aston Villa/Ang), Callum McGregor (Celtic/Eco), Scott McTominay (Manchester United/Ang), Callum Paterson (Cardiff City/Ang)

Attaquants : Leight Griffiths (Celtic/Eco), Oliver McBurnie (Swansea City/Ang), Matt Phillips (West Bromwich Albion/Ang), Johnny Russell (Sporting Kansas City/USA).