L'avis de nos consultants : "Celui qu'on ne peut pas perdre, c'est Eden Hazard"

Les Diables rouges ont battu la Russie 3-1 dans le cadre du premier de match de qualifications pour l'Euro 2020. Un match convaincant, avec une équipe remaniée en raison de nombreux forfaits. Des remplaçants qui ont marqué des points, tout comme Eden Hazard une nouvelle fois le véritable chef d'orchestre de l'équipe nationale. Nos consultants analysent la rencontre.

"Face à une équipe de Russie qui a éliminé l’Espagne en Coupe du Monde et a atteint les quarts de finale du tournoi, les Belges ont répondu présent et c’est le principal. Les jeunes, comme Tielemans, Dendoncker, Castagne ou encore Thorgan Hazard ont assuré et ont joué comme des titulaires à part entière. Les cadres ont également répondu présent. Bref, hormis l’erreur de Courtois, il n’y a que du positif à retenir de cette soirée", a souligné Philippe Albert.

Thomas Chatelle va dans le même sens : "Cela a été un match consistant face à une équipe de Russie relativement faible. Ce qui m’a plu, c’est l’intelligence de cette équipe belge qui a su gérer son match avec un moteur au milieu (la paire Dendoncker-Tielemans) qui a parfaitement fonctionné. Et puis il y a le génie d’Eden Hazard qui a fait la différence aux bons moments. Dans le jeu en combinaison, dans notre jeu posé, il a peut-être juste manqué un joueur comme Kevin De Bruyne. On a surtout été dangereux dans les reconversions et les récupérations hautes. Dans le jeu posé, cela a été un peu plus compliqué. Celui qu’on ne peut pas perdre, c’est Eden Hazard".

Le mot de la fin revient à Frédéric Waseige : "Une fois de plus, on a des réponses positives à des questions qu’on se posait avant le match. On trouve toujours des solutions. Les tauliers ont été de vrais tauliers. Je pense à Alderweireld et Vertonghen derrière et à Eden Hazard devant qui a été divin. Et puis les jeunes ont joué dans leur registre et n’ont jamais réellement mis en difficulté. C’était un magnifique trait d’union entre ceux qu’on annonce comme des titulaires indiscutables et qui étaient out et le futur. A cause des blessures, on a été obligé de tenter des choses et on se rend compte que c’est plutôt positif. Ce serait injuste de dire qu’on a été convaincant parce que les Russes ont été faibles. Moi, ce qui m’a plu, c’est que malgré les jeunes entre guillemet, c’est nous qui avons décidé du match en deuxième période. C’est nous qui avons décidé de garder le ballon et de mettre du rythme. On a mené le match à la baguette et, même contre une équipe moyenne, il faut pouvoir le faire quand même".