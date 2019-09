L'arbitre roumain Hortiu Mircea Fesnic aux commandes de Saint-Marin - Belgique

Belgique - Kazakhstan : 08 juin 2019 (3-0) - Qualifications Euro 2020 - 08/06/2019 Les Diables rouges ont facilement disposé du Kazakhstan 3-0 samedi soir au stade Roi Baudouin pour leur troisième match dans le groupe I des qualifications pour l’Euro 2020. Dries Mertens (11e), Timothy Castagne (14e) et Romelu Lukaku (50e) ont inscrit les trois buts de la soirée. Irréprochables dans leur attitude face à cet adversaire peu stimulant, les hommes de Roberto Martinez ont dominé la rencontre de la tête et des épaules (27 frappes dont 12 cadrées et 70% de possession) ne laissant pas voix au chapitre aux Kazakhs (5 frappes dont 1 cadrée). Avec huit buts et trois victoires en trois matches, la Belgique trône en tête de sa poule avec neuf points, trois de plus que la Russie.