L'après Belgique-Panama et le positionnement de Carrasco dans le journal des Diables

Retrouvez chaque jour, les infos et les anecdotes de l'actualité de notre équipe nationale dans le Journal des Diables.

Au lendemain de la victoire facile au Panama (3-0), les Diables rouges étaient de retour dans leur camp de base à Moscou. L'entraînement était fermé à la presse et au public.

Après 75 minutes derrière les bâches, les joueurs sont allés sur un mini-terrain situé en face de la salle de presse. Un petit match 5 contre 5 a ainsi été disputé entre d'un côté Mignolet, Fellaini, Tielemans, Thorgan Hazard et Batshuayi et de l'autre côté, Casteels, Dembélé, Dendoncker, Chadli et Januzaj.

Après la chaleur de Sotchi, les Diables ont été solidement rincés à Moscou. L'entraînement s'est effectué, en effet, sous une pluie battante. Nacer Chadli et Dedryck Boyata sont venus livrer leurs impressions à notre micro.