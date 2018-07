L'appel de Philippe Albert aux trentenaires : "Continuez jusqu'à l'Euro 2020 !"

Une meilleure performance en Coupe du monde pour terminer... La Belgique a dominé l'Angleterre (2-0), samedi soir à Saint-Pétersbourg, et termine à la troisième place du Mondial 2018, son meilleur résultat en treize participations. Nous avons débriefé le Mondial des Belges avec notre consultant Philippe Albert.

Le Diable rouge du Mondial : "C’est difficile de sortir une individualité lorsqu’un collectif est aussi bon. Certains joueurs ont fait la différence dans ce groupe. Je pense à Eden Hazard qui, par sa qualité, a brillé lors de chaque rencontre. Je tiens à ressortir Thibaut Courtois aussi. Il a livré des bons arrêts dans toutes les rencontres, notamment contre le Japon et le Brésil. Ce sont, à mes yeux, les deux individualités à ressortir de ce Mondial."

La révélation belge du Mondial : "Je songe à Nacer Chadli. On ne l’attendait pas à ce niveau-là avec le temps de jeu qui a été le sien durant la saison. Je ne m’attendais pas à le voir aussi performant. Il a eu un peu de déchets dans les centres face à la France, mais il a la révélation belge du tournoi."

Le plus beau but des Diables rouges : "J’opte évidemment pour cette reconversion offensive à la 93e minute face au Japon. Ca va rester à jamais dans les mémoires collectives belges. Car c’est la 93e et qu’on est parti pour la prolongation. Le Japon joue naïvement ce coup de coin et puis tout s’enchaine. On va jusqu’au bout et on se qualifie. C’est aussi, selon moi, un des plus beaux buts de la compétition russe. Avec la vue d’ensemble que j’ai sur le terrain, je prédis un peu cette action. Quand une prédiction se réalise, on est bien sûr dans un état physique et psychologique absolument incroyable, d’où cette phrase un peu célèbre en Belgique actuellement. J’exerce comme consultant pour ce genre de moments. Si Kevin De Bruyne marche sur le ballon à 30 mètres du podium, tout le monde aurait dit ‘quelle clinche cet Albert’."

L’enseignement positif : "J’ai aimé la faculté de Roberto Martinez à unifier son groupe. Il y a des individualités pas forcément faciles à coacher, il doit prendre des décisions, il a 11 heureux et 12 malheureux. Il faut pouvoir gérer cet aspect sur la longueur et je trouve qu’il l’a fait de manière remarquable."

Qu’attendre des Belges à l’avenir ? "Le prochain rendez-vous, c’est l’Euro 2020. Il y a quelques joueurs qui vont devoir prendre une décision importante. Il y a beaucoup de trentenaires, notamment en défense. J’espère qu’ils ne prendront pas une décision trop rapide et qu’ils réfléchiront bien avant de la prendre. On a encore besoin d’eux. Quand je vois la prestation d’un Vincent Kompany contre l’Angleterre par exemple, même de Thomas Vermaelen, je pense que ces gars-là doivent continuer au moins jusqu’à l’Euro 2020. J’espère que ce Mondial va faire changer d’avis quelques-uns. Si on va avec ce noyau au prochain championnat d’Europe, on devra y aller pour gagner. On a été la plus belle équipe de ce Mondial, mais on a joué la petite finale. On a le talent, mais il faut être un peu plus malin dans certaines rencontres. Les Français l’ont été grâce à l’expérience de Didier Deschamps, ce qui n’a pas été notre cas."

Les joueurs sur lesquels la Belgique doit bâtir son avenir : "Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier ou Thibaut Courtois sont encore assez jeunes. Michy Batshuayi est présent aussi, Youri Tielemans a lui montré qu’il avait d’énormes qualités. Au milieu de terrain et en attaque, je ne me fais pas trop de soucis. Je suis par contre préoccupé par la défense. A partir du moment où les plus anciens se sentent bien dans le groupe et qu’ils font des résultats extraordinaires, pourquoi changer ? Deux ans, ça passe très vite. Qui plus est, ce ne sera pas très compliqué au niveau des déplacements. Malgré la fatigue des voyages en Russie, ils sont parvenus à prester jusqu’au bout. La preuve avec cette victoire pour la 3e place."