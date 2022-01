L'année 2022 de Lukaku, De Bruyne et Witsel vue par Philippe Albert, optimiste malgré les inquiétudes

Romelu Lukaku , Kevin De Bruyne , Axel Witsel , trois diables dont la situation sportive en club inquiète ou en tout cas pose question. Entre une sortie médiatique choc assortie d’une sanction à Chelsea, un retour après blessure plus lent que prévu à City, et un statut de titulaire perdu à Dortmund, ces cadres de notre équipe nationale entament une année 2022 cruciale mais assortie de quelques points d’interrogation.

Suite aux déclarations choc de Romelu Lukaku concernant son Manager Thomas Tuchel, sa situation sportive à Chelsea et sa nostalgie de l'Inter Milan, les choses se sont emballées autour de N9 des Diables. Commentaires enflammés dans les médias et sur les réseaux sociaux, sanctions imposées par le club, mise à l'écart par rapport à l'équipe, excuses du jouer et réhabilitation. Le consultant Rtbf Philippe Albert nous livre son avis.

Donc son avenir reste à Chelsea, et je ne me fais aucun souci pour lui".

Et pour Romelu, humainement et sportivement ce serait très dommage.

J’espère qu’il ne restera rien de fâcheux de cet épisode. Tout le monde y a intérêt, notamment le club, qui en cas de tension avec le joueur devrait s’en séparer et retrouver une partie de sa mise. Et puis Chelsea a besoin d’un N9 pour la suite de sa saison.

Mais c’est un bon exemple pour tous les jeunes joueurs : quand vous faites quelque chose qui est rendu public, qui cause du tort, il est important de le clarifier, de le reconnaître, de prendre ses responsabilités et d’aller de l’avant".

Roberto Martinez a aussi son avis sur la question. Et bien sûr le Mentor des Diables ne condamne pas son N9, il souligne même certains de ses mérites. "Il faut un peu se calmer. Je crois qu’on est tous conscients qu’une déclaration dans un média peut être sortie de son contexte et de son temps. Romelu a donné cette interview en Italie. Puis elle a été traduite et ça a donné lieu à une controverse. Qu’on a exagérée. Mais je trouve que la manière dont il a géré la chose a été assez solide. Il a montré combien il était désolé. Il a fait face, il ne s’est pas caché. Il s’est excusé auprès de ses fans. Après ça, il s’est remis à jouer et a pris ses responsabilités. C’est une attitude très responsable. Lukaku a finalement renforcé son lien avec Chelsea. Et ça se voit sur le terrain. Je n’ai pas eu l’occasion d’en discuter avec lui, et ce n’était pas nécessaire.

Le bout du tunnel est-il proche pour KDB ? Sa prestation 5* samedi face à Chelsea, assortie d’un superbe but, peut le laisser penser. Mais la route est sans doute plus longue que prévu, car KDB revient de loin. Il y a eu cette blessure à l’Euro (cheville), puis une rechute après une tentative de retour, et enfin le Covid. Pendant ce temps, Bernardo Silva et Ilkay Gundogan ont confirmé tout le bien que Pep Guardiola pensait d’eux, et City a gagné sans le Diable aux cheveux roux .

"Kevin revient de loin : il y a eu cette blessure en finale de la LDC (arcade et pommette), puis ce tacle assassin à l’Euro (cheville), et il a aussi été touché par le Covid. Il a dû cravacher pour revenir à son meilleur niveau, ça a pris un peu de temps. La chance qu’il a c’est que son club lui donne le temps de revenir à son meilleur niveau. Sans lui, City fait d’excellents résultats : en tête du championnat, fait un bon parcours en LDC, est qualifié en FA Cup, …

Donc on peut se permettre de lui laisser du temps, sans pression, et ça c’est idéal pour Kevin. Quand Guardiola aura besoin de lui, il répondra présent. Et ce sera bientôt, parce qu’un titre, en Premier League, ça se joue entre janvier et mai, quand les joueurs commencent à être fatigués, que les enjeux se précisent et que les équipes redoublent de motivation. Alors les matchs sont plus équilibrés, plus denses, et on a besoin de joueurs qui peuvent aider à faire la différence".

Kevin n’est pas encore à 100% mais il reste un des meilleurs médians du monde

Pour le moment, il n’est pas à 100%, et ses statistiques, cette saison, sont bien évidemment en retrait de celles de l’année dernière, mais le staff de City fera tout pour que dans les semaines qui viennent on retrouve le De Bruyne d’il y a un an".