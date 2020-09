L'Angleterre stoppée par le Danemark, tout profit pour la Belgique

Après avoir battu l'Islande dans la douleur samedi (0-1), l'Angleterre n'est pas parvenue à se défaire du Danemark mardi lors de son deuxième match de Ligue des Nations. Les deux équipes se sont quittées dos à dos (0-0) à Copenhague. Un résultat qui arrange bien les Diables rouges.

La Belgique, victorieuse 5-1 contre l'Islande, est en tête du groupe 2 de la Ligue A avec 6 points. C'est deux de plus que l'Angleterre (4 pts) et cinq de plus que le Danemark (1 pt).

Après un début de semaine agité en coulisse pour les Three Lions, avec l'affaire autour des jeunes Phil Foden et Mason Greenwood qui n'avaient pas respecté le confinement en Islande pour rencontrer deux jeunes femmes, Gareth Southgate devait être heureux de revenir rapidement au terrain.

Pour ce deuxième match en trois jours, le coach avait décidé d'innover en expérimentant un schéma très à la mode en 3-4-3, offrant leur première sélection au défenseur de Wolverhampton Conor Coady et au milieu de Leeds, Kalvin Phillips.

Mais c'est peu dire que l'expérience n'a pas été concluante, l'animation offensive des Anglais étant inexistante en première période et au mieux laborieuse en seconde.

Avec un Jadon Sancho transparent en attaque, un Harry Kane qui s'est battu mais un peu seul, les Anglais ont désespérément manqué d'un meneur de jeu qui n'est rentré qu'à un quart d'heure de la fin avec Jack Grealish, mais sans apporter l'étincelle escomptée.

Alors que l'attaque anglaise regorge de talents, Kane a encore été la principale - pour ne pas dire la seule - menace, avec une tête de peu au-dessus (69e) et surtout une belle inspiration pour profiter d'une sortie hasardeuse de Kasper Schmeichel, malheureusement sauvée sur sa ligne de Nicolai Jorgensen (90+2).

Innarêtable lors des éliminatoires pour l'Euro-2020 avec 37 buts inscrits en huit matches, l'Angleterre est beaucoup moins fringante dans la Ligue des Nations puisque sur ses cinq dernières rencontres, elle n'a marqué que deux fois, sur pénalty.

Lors de la prochaine journée, l'Angleterre retrouvera les Diables rouge à Wembley. La rencontre est fixée pour le 11 octobre.