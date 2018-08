L’agent de Courtois met la pression sur Chelsea : "Thibaut veut aller à Madrid"

La situation actuelle de Thibaut Courtois est assez floue. Alors que le gardien des Diables Rouges, meilleur portier de la dernière Coupe du Monde, devrait faire son retour à l’entraînement avec Chelsea ce samedi à la veille du Community Shield, son avenir n’est absolument pas encore clairement défini. Et la tension entre les différentes parties se tend doucement mais surement. Vendredi soir, l’agent de Courtois, Christophe Henrotay, n’a pas hésité à mettre la pression sur les dirigeants de Chelsea.

Depuis plusieurs semaines, le Belge aurait fait part au club londonien de ses envies de rejoindre le Real Madrid. Mais les Blues n’ont apparemment pas l’intention de laisser partir aussi facilement leur dernier rempart et jouent la montre. D’autant plus qu’ils n’ont pas encore trouvé de remplaçant et que la fenêtre des transferts entrants se ferme le 9 août prochain en Premier League.

"Je lis partout que Chelsea dit que c’est à Thibaut de décider, mais il a clairement fait savoir au club que la meilleure option pour lui était d’aller à Madrid, explique Henrotay dans un entretien accordé au Sun. Pour lui, c’est une grande décision car il veut se rapprocher de sa famille (qui vit à Madrid, ndlr). Il y a une offre, à Chelsea de l’accepter."

Et l’agent de Courtois de poursuivre en mettant la pression sur les Blues : "Il est important que tout le monde se montre raisonnable. Le club acheteur a fait une offre raisonnable pour un joueur à qui il reste un an de contrat alors qu’il sait qu’il peut le faire signer gratuitement dans 12 mois."

"En le vendant cet été, Chelsea pourrait obtenir un juste prix pour lui et profiter de cette vente pour signer un remplaçant. Ou alors, les dirigeants devront se trouver un remplaçant l’été prochain… mais sans aucune entrée d’argent liée à une vente de Thibaut."

"Son choix est une décision humaine basée sur sa volonté de se rapprocher de ses enfants. C’est une envie raisonnable" conclut-il.