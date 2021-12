Koni De Winter : "Évidemment que j'espère être appelé par Roberto Martinez chez les Diables en mars"

Encore méconnu du grand public il n'y a pas si longtemps, Koni De Winter s'est fait un nom ces dernières semaines. À 19 ans, le Belge est en effet devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Juventus à débuter une rencontre de Ligue des Champions. C'était le 8 décembre dernier contre Malmö où le défenseur évoluait aux côtés de Leonardo Bonucci et Davide Rugani au sein de la défense turinoise.

Forcément, c'est avec des étoiles dans les yeux qu'il est revenu sur ce match au micro du Nieuwsblad : "J'ai appris ma titularisation quelques heures avant la rencontre. Normalement le coach, Massimiliano Allegri nous donne la compo à l'entraînement la veille du match. Mais ce jour-là il ne l'a pas fait. Je crois qu'il l'a fait exprès. Si j'ai stressé ? J'ai commencé à stresser dix minutes avant l'entame du match. À ce moment-là, des gars comme Leonardo Bonucci et Paulo Dybala sont venus vers moi et m'ont dit de rester calme, de ne pas trop réfléchir et de jouer mon jeu habituel."

Alors qu'il s'entraîne avec les A, De Winter n'a droit qu'à des miettes (2 matches en Ligue des Champions, 0 minute en Serie A) et passe donc l'essentiel de son temps avec les U23 qui évoluent en Serie C. Un championnat qu'il convient de ne pas sous-estimer selon lui : "Pas mal d'équipes jouent avec des longs ballons vers des attaquants de pointe solides physiquement. Cela rend la tâche plus difficile en tant que défenseur. Mais en tant que jeune joueur, je trouve ça bien de pouvoir évoluer dans un championnat d'adultes, c'est la bonne rampe de lancement."