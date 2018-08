Kompany veut jouer avec City et les Diables Rouges "le plus longtemps possible"

Vincent Kompany n'a clairement pas l'intention de mettre fin à sa carrière footballistique. Le défenseur de 32 ans souhaite jouer aussi longtemps que possible sous les couleurs de Manchester City, avec qui il fête ses 10 ans de collaboration, mais également avec les Diables Rouges. "Je n'ai jamais autant aimé le football qu'aujourd'hui et je suis plus motivé que jamais pour continuer à contribuer aux succès futurs de ce club magnifique. Il en va de même pour mon pays bien aimé la Belgique", a communiqué le joueur dans la légende d'une photo de lui postée sur son compte Instagram.

Mercredi, à l'occasion du dixième anniversaire de la signature de son contrat avec les Cityzens (22 août 2008), Vince the Prince s'est longuement exprimé dans une dans une interview rétrospective accordée à la chaîne du club. Malgré de nombreuses blessures qui ont pu le faire douter tout au long de sa carrière, le Bruxellois affirme toujours se sentir bien et fort. "J'ai été souvent blessé, mais j'ai la chance d'être par nature un athlète fort. Je sens que je m'améliore encore et que je peux apprendre davantage du jeu. Je ne suis plus stressé ou nerveux, je suis préparé à n'importe quel scénario. J'apprécie le jeu plus que jamais. Ma première année à Manchester City et ma dernière ont été les plus belles de ma carrière. Et bien sur, on veut que cela dure le plus longtemps possible, c'est certain", assure Kompany.

"J'ai consacré toute ma vie au football. J'ai commencé quand j'avais cinq ans. Et je ne me suis pas contenté d'enfiler mes chaussures et de taper dans le ballon contre un mur. Je pensais toujours au jeu, j'écoutais toujours avec beaucoup d'attention ce que mes coaches me disaient et ce que disaient d'autres personnes dans le monde du football", poursuit-il.

"J'ai l'impression que je peux encore donner en retour, on verra à quel niveau et dans quelle mesure. Mais de bien des façons, j'ai reçu trop du jeu pour pouvoir mettre tout ça derrière moi et partir en vacances pour 45 ans ! Ce n'est pas pour moi."

"Je serai lié à Manchester toute ma vie en tant que fan, qu'employé, comme ambassadeur, cela va au-delà de ce que City décide, ce n'est pas quelque chose que l'on peut défaire. C'est cimenté, on est lié à vie" conclut le joueur belge en fin d'interview.