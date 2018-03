Kompany sur l'affaire Damso : "Il n'y a que nous pour se mettre dans une situation pareille"

Le 8 mars dernier, face à la polémique, la Fédération belge de football avait décidé de mettre fin à sa collaboration avec le rappeur Damso qui devait proposer l'hymne des Diables rouges pour la Coupe du Monde en Russie.

A l'époque, dans un tweet, Vincent Kompany avait ironisé en écrivant : "Le chef marketing de @THEDAMSO travaille à la fédé c’est sûr.. #Genius".

Ajourd'hui, à notre micro, il est revenu sur cette polémique qui a fait couler beaucoup d'encre : "Honnêtement, je me suis bien marré pendant la saga. Il n’y a que nous pour se mettre dans une situation pareille. La politique qui s’en mêle, etc… Le mec est populaire et c’est son art à lui. Il sera jugé sur le fait que les gens veulent le voir ou pas. Après, nous, on est magnifique à ne pas anticiper qu’il pourrait y avoir une telle polémique. Je le prends avec humour. Chacun sa position. Moi, je dis qu’on a créé cette tornade nous-mêmes."

Bref, il s'agit là d'un subtil tacle sur la Fédération belge de football...