Kompany : "Si je devais parier un euro, je le mettrais sur l'Inter car il y a Romelu en attaque"

En marge de sa première conférence de presse en tant que coach d’Anderlecht, Vincent Kompany a accepté de répondre à plusieurs questions sur Romelu Lukaku. L’ancien capitaine des Diables s’est montré très élogieux envers son ancien équipier et l’a érigé en exemple pour les jeunes.

"Romelu n’est pas quelqu’un qui est arrivé à ce niveau-là juste avec le talent. Il avait bien sûr un talent au-dessus de la norme mais il a un volume de travail, une obsession envers son métier qui fait en sorte qu’il est capable de tout faire dans sa vie. Il a une mentalité exemplaire ! C’est ce que je voudrais transmettre aux jeunes du club. Ils doivent savoir que pour arriver à ce niveau-là, il y a une charge de travail très importante derrière."

Lukaku est engagé ce vendredi soir en finale d’Europa League avec l’Inter pour chasser le premier trophée international de sa carrière. Kompany est convaincu que son ami va réussir son coup. "Quand je vois Romelu en finale, je n’ai aucun doute. Je pense que l’Inter va gagner et qu’il va marquer. Je pense que dans sa tête, il a déjà préparé un endroit sur sa cheminée pour mettre une récompense. Dans sa tête, il se voit déjà meilleur buteur à l’Euro. Il a une capacité incroyable à visualiser son succès et il y croit plus que n’importe qui. Si j’avais un euro à mettre sur une équipe, je le mettrais sur l’Inter car il y a Romelu. C’est un Belge, un ancien d’Anderlecht. On est fier de ça."

Le lien entre les deux hommes est très fort. Lundi soir, Lukaku a d’ailleurs rendu hommage à Kompany en mimant le numéro 4 avec ses doigts après son but contre le Shakhtar Donetsk. "Je ne l’ai même pas vu. Je n’ai pas le temps de voir les matches européens. Je viens de l’apprendre et ça me touche ! Je ne peux cesser de répéter à quel point on est fier d’avoir quelqu’un comme lui qui nous représente."

