Kompany: "Parfois, je dois me mentir à moi-même"

Vincent Kompany est de retour. Le défenseur de Manchester City n'a plus joué avec les Diables depuis ... le 31 août 2017. C'était lors de la facile victoire des Belges à Sclessin face à Gibraltar (9-0).

Vince The Prince, qui fêtera ses 32 ans le 10 avril prochain, est le véritable leader de l'équipe nationale, un joueur indispensable dans une défense où les solutions de rechange sont, il est vrai, plus que réduites. Tous les fans des Diables espèrent, qu'après avoir loupé l'Euro 2016 en raison d'une blessure, il sera bien de la partie en Russie.

Les tracas physiques se sont accumulés ces dernières années mais Vincent Kompany a toujours fait face. "Je dois rester l’inverse de lucide, c’est-à-dire que je dois y croire, parfois me mentir à moi-même, parfois être beaucoup plus positif que toutes les personnes autour de moi. Cela me permet d’atteindre des choses qui sont parfois difficiles pour d’autres personnes. C’est ma force. Je me suis donné à fond aujourd’hui à l’entraînement et je me donnerai à fond dans tous les matches qui viennent aussi. Tout va bien et cela ira bien dans le futur", a-t-il confié au micro de la RTBF.

Kompany a l'avantage d'être tout de suite au top niveau dès qu'il reprend la compétition. "Et je reviens même plus fort, insiste-t-il. Encore une fois, c’est une question de volonté et de mentalité. Je peux me remettre de n’importe quel coup dur. J’ai bien entamé la saison et puis j’ai eu quelques blessures. Mais je me suis dit que cette saison pouvait offrir encore tellement de belles choses qu’il fallait y croire. J’ai pu marquer en finale de la League Cup et être élu homme du match grâce au fait que j’y ai cru."