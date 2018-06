Kompany: "On voulait une victoire contre une grosse équipe et on l'a"

Pas encore prêt pour jouer 90 minutes, Vincent Kompany a tout de même fait ses débuts dans ce Mondial en montant au jeu à la place de Thomas Vermaelen. Une entrée au jeu encourageante pour 'Vince The Prince' qui a axé son discours sur le collectif.

"On a pu voir que l’on peut compter sur un noyau large. Dans des tournois comme celui-ci ça peut jouer son rôle. Peut-être que dans les prochains matches, des joueurs venant du banc pourront faire la différence", a-t-il expliqué à notre micro.

"On est très sereins. On a fait une bonne performance. On voulait une victoire contre une grosse équipe et on l’a. Ça fait un bon souvenir pour les supporters.

On est désormais concentrés sur le Japon. Il faudra bien se préparer comme on l’a fait jusqu’à présent. En étant stables défensivement comme aujourd’hui. Et puis offensivement, si on a encore ce petit coup de patte magique, on peut très aller loin."