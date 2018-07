Kompany: "On n'avait pas peur du Brésil, on n'aura pas peur de la France"

Leader de cette équipe des Diables rouges, Vincent Kompany attendait ce moment depuis longtemps. "C'est un rêve de gosse. C'est exceptionnel. Nous sommes très fatigués mais motivés pour le prochain match. On n'avait pas peur du Brésil et on n'aura pas peur de la France", a répondu Kompany à notre micro après le quart de finale face au Brésil.

"On a vécu cela comme une étape. La Coupe du monde est faite pour célébrer et pour passer de bons moments. Je pense que nos supporters s'amusent et qu'ils profitent bien de ce moment. Pour la suite, on va se mettre en tête qu'on a une équipe à battre et pas que c'est une demi-finale. "