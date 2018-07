Kompany : "On a conquis des cœurs, ça a plus de valeur que le titre mondial"

Plusieurs dizaines de milliers de supporters belges ont fêté dimanche, à Bruxelles, le retour des Diables rouges et leur troisième place obtenue au Mondial 2018 en Russie.

"C’est incroyable, on ne pensait jamais pouvoir vivre ce moment. On est arrivé avec le sentiment d’avoir fait quelque chose de spécial. Aujourd’hui, on a conquis des cœurs, ça a plus de valeur que le titre mondial. On aurait bien voulu gagner la Coupe du monde. Etre troisièmes, ça prouve qu’on a fait les choses de la bonne manière", a précisé Vincent Kompany au micro de notre collègue RTBF Michel Lecomte.

Et le défenseur belge d’ajouter : "On a tout donné, je peux vous le garantir. Il n’y avait plus rien. On était fatigué, puis mort dans l’avion. La fatigue est toujours présente, mais nous sommes tellement heureux. Nous devons remercier les supporters pour ces moments inoubliables."