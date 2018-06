Kompany officiellement maintenu dans la liste des 23 Diables

Roberto Martinez a officiellement annoncé le maintien de Vincent Kompany dans la liste des 23 Diables Rouges qui disputeront la Coupe du Monde en Russie. A la veille de l'entrée en lice de la sélection belge contre le Panama, le doute est donc définitivement levé.

Blessé à l'aine lors de la première rencontre de préparation contre le Portugal il y a deux semaines, Vince the Prince était incertain jusqu'à ce dimanche selon le coach fédéral.

"Nous avons pris la décision de le garder dans la liste des 23 ce matin" a confirmé Martinez en conférence de presse.

Pour éviter d'être pris de cours, le sélectionneur avait dans un premier temps décidé d'emmener en Russie Laurent Ciman comme joker médical afin de pallier un éventuel forfait du défenseur central de Manchester City. Mais ce samedi matin, le 24ème homme est retourné en Belgique alors que le reste du groupe s'envolait pour Sotchi. Un premier indice sur le maintien de Kompany dans la liste.

"L'état de forme de Vinnie a bien évolué, mieux que ce qu'on pensait. On pensait dès les premières analyses qu'il pourrait être rétabli pour la phase de groupe et on en est de plus en plus certains. Il devrait être disponible pour le troisième match contre l'Angleterre" a conclu Roberto Martinez très optimiste.

Le staff belge a profité jusqu'au bout du règlement de la FIFA qui l'autorisait à remplacer un joueur blessé jusqu'à 24h avant le premier match, soit aujourd'hui à 17h.