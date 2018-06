Kompany : "Je ne suis pas toujours le plus réaliste mais dans ma tête, je participe et on gagne le Mondial"

Dans le cadre de leur action baptisée "Ecoles endiablées", les Diables Rouges ont rendu visite à leurs jeunes supporters ce vendredi matin. Accompagné de Nacer Chadli, Vincent Kompany est revenu dans le quartier de son enfance à Bruxelles pour rencontrer les élèves de l’école primaire de l’Allée Verte. Une occasion en or pour faire le point sur son état de santé après sa blessure lors du match de préparation contre le Portugal samedi dernier.

"Je n’ai pas trop suivi ce qu’il s’est dit dans les médias et je ne sais pas à quel point il y a encore aujourd’hui débat sur ma participation ou non à la Coupe du Monde mais ne vous inquiétez pas, moi j’ai un objectif et un programme et tout se passe très bien. J’ai l’habitude de revenir de coups durs. Je ne m’inquiète pas. Je ne suis pas toujours le plus réaliste mais dans ma tête, je participe et on gagne la Coupe du Monde" a assuré Vince The Prince dans un large sourire au micro de la RTBF.

"J’ai reçu toutes les bonnes ondes dont j’avais besoin, c’est sûr" a conclu un Kompany ravi d’être entouré de tous ces jeunes fans.

Aucune officialisation sur la nature de sa blessure à l'aine n'a encore été donnée. Il faudra sans doute attendre le début de la semaine prochaine pour avoir plus de nouvelles. Le sélectionneur Roberto Martinez a de toutes façons déjà prévenu qu'il attendrait la dernière limite, soit le 17 juin (la veille du premier match des Diables), pour prendre une décision définitive concernant le défenseur.