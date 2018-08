Kompany : "Dans les 2 années à venir, j'ai encore beaucoup à apporter à l'équipe nationale"

Après une si belle Coupe du Monde, il était hors de question pour Vincent Kompany de tourner le dos à l’équipe nationale. Sélectionné ce vendredi par Roberto Martinez pour les deux prochains matches des Diables Rouges (contre l’Ecosse et l’Islande), le défenseur central a expliqué les raisons de son choix de poursuivre sa carrière internationale dans un entretien accordé à Voo Sport.

"Je me sens trop bien pour mettre un terme à quoi que ce soit. Je suis heureux, je pratique un sport et un métier que j’aime. Ce sont autant de raisons qui me poussent à vouloir continuer cette aventure. Et puis, on a une équipe qui regorge de tellement de talents qu’il faut peut-être encore essayer de pousser un peu plus loin" avance le toujours très ambitieux Vince the Prince qui avoue cependant qu’il s’est posé la question avant le début du Mondial.

"Bien sûr. Mais je ne pense pas avoir été le seul dans cette situation-là. C’est assez normal, admet-il. Il y avait surtout l’envie de voir une équipe qui progresse et qui a faim. On l’a vu à la Coupe du Monde et je l’ai même ressenti après en voyant que tout le monde mettait la barre très haut pour l’Euro."

Et le Bruxellois de conclure sur son rôle au sein du vestiaire 'noir, jaune, rouge' : "Je suis toujours là dans une optique d’aider plutôt que de faire la star. Je pense que dans les deux années à venir, j’ai encore beaucoup à apporter à cette équipe. Notamment avec mon expérience."