Kompany : "C'est un peu prématuré d'appeler ça une équipe de base"

Vincent Kompany a disputé les 45 premières minutes ce mardi soir lors de la victoire des Diables Rouges en amical contre l’Arabie Saoudite (4-0). Si cette rencontre n’a pas vraiment apporté beaucoup d’enseignement à deux mois et demi de la Coupe du Monde, le défenseur de Manchester City s’est félicité au micro de la RTBF d’avoir engrangé de la confiance et d’avoir travaillé les automatismes.

"Ma sortie à la mi-temps était prévue" a tout de suite rassuré Kompany qui avait raté sur blessure les 5 derniers matches en équipe nationale.

Comme lors de sa précédente apparition (contre Gibraltar le 31/08/2017), Vince the Prince était aligné en défense aux côtés de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen dans ce qui ressemble fortement à une équipe type.

"Ça faisait un petit temps qu’on avait plus joué ensemble. On s’entend bien. On a été capable d’offrir un bloc assez solide. C’est toujours bon à savoir, s’est-il réjoui. Et puis, on n’a pas peur de presser haut. Par contre, la chose sur laquelle on doit travailler avant la Coupe du Monde, c’est le déclenchement de ce pressing. A part ça, on est stable et capable de faire le dos rond. C’est un peu prématuré d’appeler ça une équipe de base. On l’a vu, malgré les changements, on est toujours capable de proposer une équipe solide."

Le Bruxellois a ensuite analysé la prestation des Diables.

"On était encore un peu froid dans les 5-10 premières minutes et puis on est rentré petit à petit dans le match. A chaque fois qu’on a poussé sur l’accélérateur, on a pu faire mal. Ça s’est vu. Le peu de fois où on a dû se replier, c’est surtout parce qu’on a trop voulu construire. A part ça, on a maîtrisé" a-t-il conclu.