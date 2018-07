Kompany avant le duel face au Brésil : "Rester fidèles à nos valeurs sans être naïfs"

Titulaire face au Japon en huitièmes de finale, Vincent Kompany se prépare à être une nouvelle fois au coup d’envoi vendredi soir contre le Brésil pour les quarts de finale. Vince The Prince a laissé derrière lui cette mauvaise blessure à l’aine et se projette avec envie sur ce prestigieux duel face au quintuple vainqueur de la Coupe du Monde.

Après avoir bénéficier d’un jour off au lendemain de l’incroyable victoire contre les Nippons, Kompany est resté en salle de fitness ce mercredi avant de venir s’exprimer devant les médias.

"Ce sont des matches 'référence'. On n’a pas tout de suite réalisé à quel point, on est passé près de l’élimination. On a récupéré. On se sent bien et confiants. On se prépare pour le match contre le Brésil. Un match n’est pas l’autre donc on recommence à zéro avec beaucoup d’espoir" explique le défenseur central au micro de la RTBF.

Après trois succès en phase de poules et un huitième victorieux à l’arrachée, difficile de ne pas faire de parallèle avec le parcours des Diables en 2014. Pourtant, Kompany ne voit pas beaucoup de similitudes.

"On a presque 'explosé' les adversaires qu’on a eus jusqu’à présent à part le Japon qui a été excessivement coriace. De plus, les Japonais ont été nettement supérieurs aux Etats-Unis. Les USA avaient joué avec la hargne et l’envie de gagner mais le Japon était vraiment bien en place et son plan était difficile à contourner" souffle le Bruxellois avant de se pencher sur le futur adversaire des Belges.

"Au niveau individuel, c’est l’équipe la plus solide du tournoi. Les Brésiliens sont capables de faire la différence, de sortir des situations difficiles même quand l’équipe adverse presse bien et est bien organisée. C’est une force d’avoir ça dans son équipe. Mais en même temps, aucune équipe n’est invincible. Si on se prépare bien, on peut aussi avoir une carte à jouer."

Pour une fois, la sélection de Roberto Martinez ne devra pas assumer le rôle de favori. Un avantage pour la Belgique ?

"On va se préparer de la même manière donc ça ne va pas changer. Les gens sont peut-être un peu inquiets après le match contre le Japon mais pour moi, on a connu que 15 minutes de flottement. C’est vrai que les premières 45 minutes étaient assez stériles mais ce sont plutôt les 15 premières minutes de la seconde période qui nous ont mis en danger, analyse encore Kompany. Je pense que même une équipe comme le Brésil peut aussi avoir 15 minutes de flottement. Il faut jouer là-dessus. Il faut s’attendre à faire un match solide et être dans la forme de notre vie. Personne n’est parfait donc nous aurons des opportunités. Il faudra les saisir."