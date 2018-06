Khazri : "Je ne vois pas ce que la Belgique a à envier aux autres"

La Tunisie a payé cash ses erreurs face à la Belgique samedi, estime le capitaine tunisien Wahbi Khazri après la victoire des Diables Rouges sur les Aigles de Carthage (5-2).

"On s'handicape nous-mêmes parce que quand on est dans le match, qu'on a le ballon, on le perd et c'est ce qui nous coûte les buts, a déclaré Khazri. On a essayé de donner le maximum, face à des joueurs comme ça si tu commets des erreurs, tu le paies cash. Ils sont très talentueux, ils jouent la Champions League... Ça nous montre le travail qu'il reste à faire pour essayer de rivaliser, ce sont de très grands joueurs, une grande équipe. On n'a pas à rougir, on a donné le maximum mais on a commis des erreurs trop grotesques pour rivaliser. Contrairement à l'Angleterre, on s'est projetés vers l'avant, on s'est procuré des occasions, et ça on le doit à nous-mêmes. On a eu le mérite de se projeter en nombre et de leur mettre deux buts. J'espère bien finir le tournoi parce qu'on le mérite malgré ces deux défaites, on a rencontré des équipes qui étaient d'un trop gros niveau pour nous et maintenant on doit bien se reposer finir sur une bonne note".

La Belgique fait-elle partie des favoris ? "A chaque Coupe du monde, il y en a 5 ou 6, et avec les joueurs qu'ils ont je ne vois pas ce qu'ils ont à envier aux autres, a-t-il poursuivi. Mais il ne faut pas blâmer les autres équipes, il y a des gens qui blâment la France pour sa qualité de jeu mais elle a 6 points et elle est qualifiée. Ce sont de très belles équipes, avec de grands joueurs."