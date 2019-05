Khaldoon Al Mubarak : « Kompany définit l’essence même du club »

Vincent Kompany a annoncé ce dimanche matin qu’il quittait Manchester City. Le défenseur va laisser un vide dans l’équipe. Si les hommages au joueur sont en train de tomber, celui de son Président résume bien la carrière du joueur.

« Vincent Kompany définit l’essence du club. Depuis une décennie, il est la pierre angulaire, l’âme et le cœur battant d’une équipe extrêmement talentueuse » a déclaré Khaldoon Al Mubarak, Président du club, sur le site de Manchester City.

Et d’ajouter : « C’était une voix dans le vestiaire, un ambassadeur du club. Vincent peut-être fier de lui. On se souviendra de lui et de la période de succès que le club a connu pendant ses 11 ans. Son leadership, son intelligence et sa détermination l’ont vu s’adapter avec brio et à surmonter certaines blessures. »

Vincent Kompany a joué son dernier match avec Manchester City ce samedi en finale de la Cup, (remportée 6-0 face à Watford). Le Diable Rouge a annoncé sur son compte Facebook qu’il quittait Manchester City, où il était arrivé en 2008. « Nous venons de vivre la fin d’une saison incroyable », déclare Vincent Kompany, 33 ans, sur sa page Facebook. « Ma 11e en tant que Blue. Et je ne peux pas croire ce que j’écris, mais… c’est aussi ma dernière en tant que Blue. Même si c’est bouleversant, le temps est venu pour moi de partir. Et quelle saison pour tirer sa révérence ! Je ne ressens que de la gratitude envers tous ceux qui m’ont supporté dans ce club à part. Je me souviens du premier jour autant que du dernier. Je me souviens de l’énorme gentillesse que j’ai reçue des gens de Manchester », a déclaré la capitaine des Citizens.