Kevin De Bruyne sans langue de bois : "La France et l’Italie ont 22 joueurs du top, nous pas"

Même s’ils n’ont pas démérité et se sont montrés assez malchanceux (3 poteaux), les Diables se sont à nouveau inclinés face à l’Italie et quittent donc la Nations League à la 4e place. Une défaite, qui survient quelques jours seulement après la déroute face à la France, et qui fait évidemment mal au moral. Monté au jeu en 2e mi-temps, Kevin De Bruyne a tenté d’insuffler un zeste de grinta à ses ouailles, notamment en livrant l’assist sur le but de Charles De Ketelaere, mais l’apport du Mancunien a été insuffisant pour finalement renverser la vapeur.

"On perd deux fois mais aujourd’hui, le résultat importe peu. C’est important de disputer des matches à ce niveau. C’est le top. C’est prépondérant pour grandir en tant que joueur et en tant qu’équipe."

Dans la suite de cette interview, De Bruyne a tenu à rappeler à quel point la Belgique est un petit pays en comparaison avec les autres "grandes" nations du football : "N’oubliez pas que nous ne sommes que la Belgique hein. Une nouvelle génération arrive et il nous manquait quand même Eden Hazard et Romelu Lukaku aujourd’hui. On doit être réaliste avec l’équipe que nous avons. L’Italie et la France ont 22 joueurs du top, nous pas. On doit être honnête. On est un petit pays et on a vraiment besoin de ces jeunes joueurs. Chaque pays connaît des changements de cycle et dans quelques temps, ce seront ces jeunes joueurs qui guideront l’équipe. On a quelques joueurs qui vieillissent et je m’inclus dans le lot. On a besoin que ces joueurs fassent leur trou."

Une déclaration 100% griffée De Bruyne, comme souvent en toute franchise et sans langue de bois.