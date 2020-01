Kevin De Bruyne prévient Romelu Lukaku : "Sois prêt pour cet été"

On sait qu’il règne une très bonne ambiance au sein de l’équipe nationale belge. Un groupe qui évolue ensemble depuis désormais de longues années et qui a vécu ensemble les derniers grands événements footballistiques. Parmi les Diables, l’envie de réaliser quelque chose de grand lors de l’Euro 2020 grandit petit à petit… Une nouvelle preuve, une conversation entre Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne par Tweet interposés ce dimanche.

Le joueur de Manchester City a réalisé un très bon match lors de la victoire des siens contre Aston Villa (1-6) provoquant l’admiration de Romelu sur les réseaux sociaux. Le joueur de l’Inter se demandant comment Kevin avait bien pu faire pour réaliser cet assist pour Gabriel Jesus. De Bruyne a alors répondu au Diable "Sois prêt pour cet été" accompagné d’un clin d’œil. De quoi rappeler la seule et unique ambition des Diables à l’approche de l’Euro, le remporter.