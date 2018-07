Kevin De Bruyne : "On est très fiers d'être troisièmes de ce Mondial"

"Après le match contre la France, on a montré mentalement qu’on voulait gagner ce match pour la 3ème place", a déclaré à notre micro Kevin De Bruyne.

Face aux Anglais, les Diables rouges ont fait le boulot avec sérieux et ont mérité leur succès 2-0. De quoi nourrir quelques regrets de pas avoir atteint la finale.

"Il n’y a pas de regrets, affirme KDB. Dans le foot, tu dois parfois accepter le fait que tu peux perdre. On a disputé 7 matches et on en a perdu qu’un. Tu ne joues pas contre des amateurs mais contre de grandes équipes avec de grands joueurs. La France a fait un grand tournoi. On est très fiers d’être 3èmes de cette Coupe du Monde."

Et d'ajouter : "Des trois tournois disputés avec les Diables (Coupe du Monde 2014 au Brésil, l'Euro 2016 en France et le Mondial en Russie 2018, ndlr), cela a été le meilleur. Tout était meilleur cette fois-ci (au niveau organisation, …). On a essayé de faire quelque chose de spécial avec ce groupe. Cela a été un succès. Terminer 3ème sur 32 équipes présentes dans le tournoi, ce n’est pas si mal que cela."

Et maintenant, que va-t-il se passer ? Qui va continuer ou arrêter ? Les Belges vont-ils poursuivre sur leur lancée à l'Euro 2020 et plus encore ?

"Je ne sais pas. Moi, je serai là si le coach me sélectionne (sourire). On doit donner le temps aux autres joueurs de prendre leur décision de continuer ou pas. Ce n’est pas évident de jouer 60 à 70 matches par saison. On a travaillé ici depuis presqu’un an sans arrêter. Chacun doit prendre sa décision et on doit respecter les choix qui seront effectués. Il ne faut pas mettre la pression", a conclu le n°7 des Diables rouges.