Kevin de Bruyne ne se revoit pas jouer en Belgique

Dans une interview exclusive accordée à la RTBF, Kevin De Bruyne évoque sa saison rendue difficile par les blessures. Il s’estime bien à Manchester City et il ne se voit pas rejouer un jour dans le championnat belge.

Interrogé sur la possibilité d’un retour en Belgique pour finir y sa carrière, à l’instar de Vincent Kompany, De Bruyne a répondu honnêtement "plutôt non". Globalement, il se sent attaché à son club de Manchester City et ne voit pas le quitter de sitôt : "Je suis bien, j’ai encore quatre ans de contrat, je ne suis pas prêt à changer pour le moment. Je peux être là quatre ans, peut-être plus. Je suis content, le groupe est très bien. Je joue beaucoup de matches et ma famille est contente ici."

Le milieu de terrain des Diables est revenu sur sa saison galère avec les Skyblues où les blessures ont rendu compliqué sa saison : "J’ai eu de la malchance. Je suis revenu de vacances, je me blesse après une semaine et je suis out trois mois. Je reviens, trois mois après, à la dernière minute de mon troisième match (contre Fulham en League Cup) quelqu’un (Fosu-Mensah) tombe sur mon genou et je dois arrêter encore deux mois."

Pour le natif de Drongen, le rythme infernal imposé par le calendrier est en cause : "Après les deux mois, j’ai beaucoup joué. Le problème c’est que tu joues neuf, dix matches en un mois et ton corps n’est pas prêt." Toutefois, il a pu évoluer sous les couleurs de son club en fin de saison et a participé au match du titre avec malgré "une déchirure de 11 cm sur deux" au tendon des ischio-jambiers face à Tottenham le 20 avril. Il a été présent, moins d’un mois plus tard, le 12 mai à Brighton pour le sacre mancunien à sa grande satisfaction : "Je voulais être là pour l’équipe et l’aider si besoin."

Kevin De Bruyne signera tout de suite pour éviter ces mésaventures la saison prochaine et aider sa formation à conquérir d’autres titres, y compris sur la scène européenne.