Kevin De Bruyne meilleur joueur de Premier League selon les statistiques

Une prestation de haut vol pour marquer le coup après une saison fantastique qui ne lui aura pourtant pas permis de rafler la Premier League avec Manchester City. Le titre de champion d’Angleterre n’est d’ailleurs pas le seul prix qui est passé sous le nez du Diable rouge qui a vu le capitaine de Liverpool Jordan Henderson remporter le 'FWA Player of the Year' , récompense attribuée par les journalistes anglais au meilleur joueur de la saison.

Une décision étonnante pour de nombreux observateurs qui estimaient que ce prix aurait dû revenir à De Bruyne. Le milieu de terrain de Manchester City a sans aucun doute joué un rôle considérable sur le jeu de son équipe. Et les chiffres le confirment. Selon les statistiques collectées par Sky Sports, De Bruyne est le joueur le plus impactant du championnat anglais avec une moyenne de 85,949 points par match.

Derrière ce nombre assez abstrait se cachent les capacités du Diable rouge à déterminer à lui seul – ou presque – de l’issue d’un match.

Grâce à ses 20 passes décisives et ses 13 buts, De Bruyne a contribué 'officiellement' à 33 buts de Manchester City cette saison mais a participé - notamment dans la construction et via des "pré-assists" - à un pourcentage encore plus large des 102 buts marqués par les Citizens. "Ce que Kevin De Bruyne apporte à l’équipe parle pour lui. Il n’est plus nécessaire de dire à quel point il est fantastique", avait déclaré Pep Guardiola la semaine dernière.