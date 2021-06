Kevin De Bruyne : "La responsabilité, je la prends moi-même, on ne me la donne pas" - 19/06/2021 Kevin De Bruyne s'est présenté ce samedi en conférence de presse et au micro de Pierre Deprez au centre d'entraînement de Tubize. Le Diable Rouge est revenu sur sa blessure, l'entrée de la Belgique dans la compétition et sur la dimension supplémentaire qu'il a prise cette saison. Pour le joueur de Manchester City, l'objectif est clair, il faut penser à aller au bout : "On espère aller le plus loin possible. Le but est de gagner le tournoi. Pour cela, il faut battre n'importe qui. Tout doit bien se mettre pour nous pour atteindre nos objectifs". Suite à sa blessure encourue en finale de Ligue des Champions face à Chelsea, le Diable a manqué la première rencontre de cet Euro face à la Russie. S'il peut jouer, il n'a pas encore tout à fait récupéré de cet incident : "Parfois tu fais un peu attention dans les duels. Je n’ai pas tellement peur pour mon nez, plus pour l’autre zone mais je me sens de plus en plus confortable. Le fait que je sois un peu insensible à gauche n’est pas tellement handicapant. Et en match, je n'y pense pas vraiment". Le numéro 7 fait encore attention à l'entraînement et évite notamment de faire des têtes. Pour autant, il n'en veut pas à Rüdiger : "C'est un duel qui peut arriver, je sais qu'il ne voulait pas me casser le nez. C'est dommage pour moi, mais je n'ai jamais été fâché sur lui. Pour moi, l'incident est clos". Pas de rancoeur envers Rüdiger Mais à la seconde même où il a subi le choc, le Diable a su que son début d'Euro était plus qu'en danger : "J'ai su directement que je ne pourrais pas jouer le premier match de l'Euro. L'entraînement m'a dit avant le Danemark qu'il me ferait rentrer et que je jouerais contre la Finlande pour me donner du rythme, donc c'est idéal. Je pense que c’est impossible d’être à 100%. J’ai eu quelques blessures sur les derniers mois et je n’ai pas tout joué mais j’ai tout fait pour être présent pour les matchs importants. La blessure m’a fait perdre un peu de rythme. Je n’ai pas pu m’entraînement pendant 2-3 semaines mais ce n’est pas trop grave". De Bruyne est d'ailleurs déjà satisfait de son entrée au jeu face au Danemark : "J'étais très content de revenir et de jouer le deuxième match. C'était le programme parfait que je m'étais fixé. On a tout fait avec les docteurs pour voir l'évolution de mon dossier médical. Pendant le match je me suis senti bien. Pendant la première demi-heure j'étais bien, puis c'était plus difficile mais c'était mon premier match en trois semaines. J'espère gagner du rythme contre la Finlande". "Eden aura une grosse emprise sur ce tournoi" Un match sur lequel il a grandement pesé, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. S'il a pris les choses en main, il l'a fait naturellement et pas à la suite de consignes : "La responsabilité, je la prends moi-même, on ne me la donne pas. J'ai essayé de prendre le contrôle du match pour aider mon équipe et pour lui donner de la confiance". ​Son but, il l'a inscrit sur un assist d'Eden Hazard, qui revient lui aussi dans le coup et pour De Bruyne, on est en droit d'attendre de grandes choses du numéro 10 pour la suite du tournoi : "Eden est top ! Il a eu des problèmes avec ses blessures. Mais j'ai vu Eden grandir depuis le premier match. Contre le Danemark, il est très bien monté puis on s'est bien trouvés lui et moi. Je crois qu'il peut avoir encore une grosse emprise sur ce tournoi". Pour la suite du tournoi une belle équipe s'est dégagé pour De Bruyne, l'Italie, même si la France reste son favori numéro 1. Mais les Diables ne doivent pas prendre les autres équipes de haut : "On ne sous-estimera personne, certainement pas les grandes équipes. J'ai vu 8 ou 10 équipes qui peuvent gagner l'Euro, ce sera très disputé" Pas de fixette sur le Ballon d'Or S'il a évidemment été quelque peu déçu de s'incliner en finale de la Ligue des Champions, il est vite passé à autre chose et est prêt à aider les Diables Rouges, quelle que soit sa position sur le terrain : "Ma position sur le terrain dépend toujours de ce que l'entraîneur voit de l'adversaire. En 2018 j'avais beaucoup parlé avec Martinez de mon positionnement. C'est possible que je joue plus bas contre une équipe qui a un bloc très bas, pour moi mais ça ne change rien". Au-delà de la tactique, l'important pour le joueur de City est de connaître les points forts de ses équipiers et de trouver la meilleure façon de jouer ensemble : "J'essaie juste de prendre les bonnes décisions le plus rapidement possible. On ne joue pas avec Eden comme on joue avec Raheem. Raheem aime le ballon dans la profondeur, Eden aime les ballons dans les pieds. Je dois m'adapter à mes coéquipiers pour les servir le mieux possible". ​​​Et le Diable le fait tellement bien que son nom revient souvent au moment d'aborder le futur ballon d'or. Mais il ne se fait pas de cette récompense un objectif particulier : "Je n'ai pas d'emprise là-dessus, je joue comme je peux. Je suis déjà fier que des gens me citent parmi les potentiels vainqueurs du trophée. C'est déjà une grande récompense". Et pour remporter la plus grande récompense individuelle, ça passe sûrement par une grande performance à l'Euro de la part de notre maître à jouer.