Kevin De Bruyne: "Kompany est tranquille, on peut jouer la phase de groupes sans lui"

A 27 ans (il soufflera ses 28 bougies le 28 juin prochain), Kevin De Bruyne est l'un des éléments clés dans le dispositif de Roberto Martinez. En Russie, il sera aussi l'un des plus expérimentés puisqu'il disputera sa 2ème Coupe du Monde et son troisième grand tournoi d'affilée avec les Diables rouges. Il a la taille "patron" et le sait.

La pression, cela ne lui fait absolument pas peur !

"La pression, elle est partout, a-t-il déclaré à notre micro. Beaucoup de Diables jouent dans de bonnes équipes. Moi, personnellement, à Manchester City, je dois tout faire pour gagner les 4 titres possibles. Cette saison, on en a gagné deux. Dans le foot, la pression est toujours là. On fait évidemment le maximum pour gagner le plus possible."

Cela dit, ces derniers temps, on a senti des petites tensions entre les fans et les Diables et l'affaire Nainggolan n'a rien arrangé. Face au Portugal, on a même entendu quelques coups de sifflets dans les tribunes du stade Roi Baudouin.

"Peut-être que les supporters ne sont pas heureux avec cette décision mais c’est fini. Nous, on ne peut rien faire et cela passe tous les jours dans les équipes. Pour Radja, c’est dommage. C’est un de mes amis mais à la fin du compte on est ici avec 23 joueurs qui, eux aussi, méritent de disputer la Coupe du Monde. Maintenant, on doit progresser pour faire un bon tournoi et on a besoin de tout le monde", a commenté le médian des Cityzens.

Il est clair que les exigences sont plus grandes aujourd'hui qu'il y a quatre ans au Brésil. Nombreux sont ceux qui ne veulent plus se contenter des quarts mais est-ce que cette équipe belge a le niveau pour être sacrée le 15 juillet prochain ? "Difficile à dire si on a le niveau pour être champion du Monde. Regarde le Portugal, il n’a pas gagné un match à l’Euro et il est champion d’Europe. Tu as besoin de tout : bien jouer, avoir un peu de chance, …", note-t-il.

Une chose est certaine, la présence de Vincent Kompany constituerait un plus pour notre équipe dans la conquête du titre suprême. KDB est assez confiant concernant son équipier à City : "Il est tranquille. Je ne mets la pression sur Vinnie. Il connaît son corps et il travaille dur. Il ne sera peut-être pas là pour les premiers matches en Russie mais l’équipe peut jouer la phase de groupes sans lui et il doit se préparer mentalement et physiquement pour être prêt après."

Enfin, sur la tactique et sur l'impression que Roberto Martinez a un onze de base qu'il ne change pas, KDB ne partage pas cette opinion : "Je n’ai pas ce sentiment pour le moment. Parfois, c’est très dur pour les autres joueurs car tout le monde veut jouer mais on aura besoin de tous les joueurs à la Coupe du Monde car on pourrait jouer là-bas 7 matches en très peu de temps. Tout le monde doit être prêt et si tu reçois ta chance, tu dois la saisir."

Et de conclure : "Il y a toujours des petites choses qui changent dans tous les matches mais les gens à l’extérieur ne le savent pas mais nous, on sait ce qu’on doit faire pendant le match. Le plus important, c’est l’équipe et les individualités doivent s’imbriquer dans l’équipe. Tu dois créer une bonne alchimie".