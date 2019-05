Kevin De Bruyne : « Je pensais que ma saison était finie »

La saison de Kevin De Bruyne a été marquée par de nombreuses blessures. Blessé au ligament du genou jusque début décembre, le Diable rouge s'était à nouveau blessé face à Tottenham, le 20 avril dernier. Mais De Bruyne est revenu juste à temps pour pouvoir fêter le titre sur le terrain de Brighton. Monté à 12 minutes du terme, KDB était particulièrement content de ce que Manchester City a accompli cette saison : « Réaliser le doublé est quelque chose de spécial. Après la Coupe du Monde, où 16-17 joueurs étaient partis, on était présents dès le début avec la Community Shield. Puis on a remporté la League Cup et maintenant le titre, c'est vraiment incroyable. » a-t-il réagit sur le site de son équipe.

Pour le joueur personnellement, la saison n'a pas été un long fleuve : « Ça a été un mélange d'émotions pour moi cette saison. Je suis très honoré d'être monté au jeu aujourd'hui. Après ma blessure contre Tottenham, ma première réaction a été « laissez-moi seul, je veux aller en vacances, j'en ai assez ». J'étais surpris quand j'ai vu combien de matchs j'ai joué cette saison parce que j'ai été blessé toute l'année. Mais j'avais envie d'être prêt pour aider l'équipe. »

Mais De Bruyne ne veut finalement pas encore aller en vacances : « On va en profiter pendant quelques jours et puis on va se préparer pour la finale de la Cup samedi prochain. Il ne reste plus qu'un match, on peut faire quelque chose de spécial. Je veux vraiment faire mon maximum pour aider l'équipe à rendre cette saison encore plus spéciale. »