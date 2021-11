Kevin De Bruyne en mode facile, Theate intéressant, Origi pas à son affaire : les notes des Diables face au pays de Galles

Les Diables sont qualifiés pour le Qatar depuis samedi. Mais ils avaient encore un petit devoir à remettre avant de retourner avec leur club, et c’était face au pays de Galles, un adversaire qui ne lui a pas forcément porté bonheur par le passé. Avec une équipe largement remaniée, et une part importante laissée aux gens, Roberto Martinez a tenté ce mardi soir, avec un partage au bout. La performance globale n’a pas été étincelante mais on a vu des choses intéressantes sur la pelouse de Cardiff. Kevin De Bruyne en mode capitaine a tiré les Diables vers le haut, surtout en première période. Divock Origi, par contre, n’a pas marqué de points dans sa lutte à distance avec Christian Benteke et Michy Batshuayi.

►►► À lire aussi : Les Diables Rouges partagent l’enjeu au pays de Galles au terme d’un match à deux visages (1-1)

►►► À lire aussi : Diables Rouges, Theate : "C’était un grand moment pour moi dans une ambiance comme ça"