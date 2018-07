Kevin De Bruyne élu homme du Match par la FIFA: "On est très fier d'avoir gagné"

Kevin De Bruyne, élu Homme du match, était "très fier" de la qualification de la Belgique pour les demi-finales de la Coupe du monde 2018 en Russie. Les Diables Rouges ont réussi l'exploit d'écarter le Brésil, quintuple champion du monde, et grand favori du Mondial, 1-2 vendredi à Kazan.

"C'était un match spécial, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné contre une grande équipe", s'est réjouit le stratège des Diables Rouges. C'est la première fois depuis 16 ans, que la Belgique bat une équipe du top 3 au ranking de la FIFA, la fédération internationale de football.

"On est très fier d'avoir gagné contre ce genre d'équipe. C'est pour vivre ça qu'on veut jouer au foot, pour vivre des matches comme celui contre le Brésil. A ce moment du tournoi c'est très dur tout le monde aura joué 60, 70 matches et va essayer d'être prêt."

"On joue contre le Brésil qui est offensivement très fort et on prouve qu'on est capable de se battre. On a changé un peu notre tactique. En première mi-temps, on a été impeccables et non méritait de rentrer aux vestiaires avec ce score de 2-0", a souligné Kevin De Bruyne.

Et de conclure : "On a pris un peu de risques avec le positionnement de Romelu et Eden au niveau offensif. En deuxième mi-temps, les Brésiliens ont bien changé leur tactique et c'était très compliqué au milieu pour nous de faire quelque chose. A 2-1, on a fait tout ce qu'il fallait pour s'imposer".