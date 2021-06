Kevin De Bruyne : "C’était bien de trouver du rythme pour les joueurs qui reviennent de blessure"

Après une nouvelle très belle prestation lors de la victoire des Diables face à la Finlande (2-0), Kevin De Bruyne est venu réagir au micro de Pierre Deprez.

Questionné sur les difficultés de notre équipe nationale en début de match, Kevin De Bruyne ne semblait pas surpris. "On savait que ça allait être très dur puisqu’ils jouaient pour se qualifier. Avec un 5-3-2, c'est très difficile de trouver l’espace. En première mi-temps, on a eu un peu de difficultés même si on a eu quelques occasions. On était bons défensivement, on n’a rien donné. On savait qu’il y aurait de l’espace en deuxième mi-temps en marquant un but."

Au coup d’envoi, Roberto Martinez a innové en donnant du temps de jeu à plusieurs joueurs qui ne sont pas régulièrement titulaires comme Trossard, Doku ou Chadli. Une bonne chose pour le médian de Manchester City. "C’est très positif pour des joueurs qui reviennent de blessure comme Eden, Axel ou moi. Même chose pour d’autres qui n’ont pas joué les deux premiers matches, ce n’est pas simple de trouver du rythme."

Une nouvelle fois virevoltant, le maestro du milieu de terrain a tout donné sur le terrain. "Pendant le match, je donne toute l’énergie que j’ai pour toute l’équipe et pousser les autres. J’essaie de créer des occasions mais ce sont les autres qui marquent. Je suis content pour Romelu et Thomas. On va travailler pour être prêts dimanche. Après, c’est tout ou rien."