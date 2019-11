Kevin De Bruyne : "Bien de gagner 1-4 en Russie, sans vraiment forcer"

La Belgique a assuré sa première place sans trembler. La Russie n’a pas fait le poids. Et pourtant, Kevin De Bruyne, toujours aussi perfectionniste, pointe des pistes d’amélioration.



"On a bien joué en première mi-temps, parfois trop bas. Mais, c’est 0-3 à la mi-temps. On a marqué nos occasions. Défensivement, on a bien travaillé ensemble. On n’a pas donné trop d’occasions. La deuxième mi-temps n’était pas vraiment bonne, certainement en possession de balle. C’est quelque chose qu’on peut améliorer d’ici à l’Euro. C’est bien de voir ça aussi. Parce que quand tu joues contre les grandes équipes, tu peux avoir des moments difficiles. Ça va se passer, c’est sûr. Et on a montré que la mentalité est bonne", souligne le maestro de City.



On l’entend, KDB n’est pas totalement satisfait malgré une large victoire sur le terrain du concurrent direct pour la première place. "Ça a toujours été ma mentalité. Si tu joues au top niveau, tu ne peux pas être tout le temps content. Tu essayes de jouer le mieux possible. Parfois tu fais des erreurs individuelles ou comme équipe. A nous d’apprendre et de faire mieux la prochaine fois. Au final, c’est bien de venir en Russie et de gagner 1-4, même si on n’a pas vraiment forcé".