Kevin De Bruyne au Roi Philippe : "J’espère pouvoir jouer le deuxième match"

Le Palais royal l’avait annoncé en début d’après-midi : le Roi Philippe s’est rendu à Tubize aujourd’hui pour aller encourager les Diables rouges à deux jours de leur premier match de l’Euro ce samedi à Saint-Pétersbourg.

Comme en 2018, avant le Mondial russe, le Roi s’est donc rendu au centre d’entraînement des Diables pour leur montrer son soutien avant le début de la compétition.

Rentré dans le centre, le Roi a d’abord salué Roberto Martinez avant qu’Eden Hazard, capitaine de notre équipe nationale, ne fasse les présentations avec l’ensemble des joueurs et du staff. Le Roi a notamment parlé avec Kevin De Bruyne qui lui a glissé qu’il espérait jouer le deuxième match et avec Romelu Lukaku en expliquant "être fan". Dans la bonne ambiance, Eden Hazard a même annoncé qu’il promettait de mettre le but de la victoire lors de la finale de l’Euro. Après avoir salué tout le monde, le chef de l’État a même eu droit à un maillot des Diables personnalisé, avec le numéro 1 avant que tout le monde prenne la pose le temps d’une photo.

Présent au micro de Manuel Jous, Jan Vertonghen a évoqué son arrivée à Tubize. "C’était chouette, comme d’habitude, il a dit bonjour à tout le monde et a parlé un peu plus à certains. Il était très gentil. C’est important pour le groupe et le pays de voir qu’on est tous ensemble. J’aime bien les traditions donc cela m’a plu." Présent au micro de Pierre Deprez, Dries Mertens a enchaîné dans la même lignée : "Il nous a souhaité bonne chance, a dit bonjour à tout le monde. Il m’a félicité pour le record de Maradona que j’ai battu à Naples, c’est un honneur qu’il le sache. Il faut apprécier ces moments, c’est beau qu’il prenne le temps pour nous et j’espère qu’on pourra retourner le voir à la fin du tournoi."

Le souverain retrouvera les Diables lorsqu’il se rendra à Copenhague le 17 juin pour y assister à la rencontre entre la Belgique et le Danemark, deuxième match de groupe de l’Euro.

Après le départ du Roi, les Diables sont retournés sur le terrain pour une séance d’entraînement. Cela devrait être le dernier entraînement pour les différents réservistes que sont Thomas Kaminski, Albert Sambi Lokonga, Brandon Mechele et Zinho Vanheusden, de retour aujourd’hui. À noter que Kevin De Bruyne était bien présent lors de la séance.