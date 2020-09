Kevin De Bruyne après la victoire des Diables sur l'Islande: "Difficile de trouver le rythme mais on a bien joué"

Kevin De Bruyne s'est arrêté au micro de la RTBF après la rencontre face à l'Islande, remportée par les Diables. Après une semaine agitée, où il a vécu la naissance de son troisième enfant, a confronté son ancien agent Patrick De Koster devant la justice pour des histoires de commission et a remporté le titre de meilleur joueur d'Angleterre élu par ses pairs, il a livré une prestation étincelante. "C'était une équipe compacte en face, c'était difficile de trouver des solutions. Même contre 10 adversaires, ils n'ont pas attaqué. On savait qu'en marquant le troisième but, on créerait des espaces pour la suite. C'est déjà bien de gagner ces matchs car on a tous des programmes différents. C'était difficile de trouver le rythme entre nous mais l'équipe a bien joué par moments dans les deux matchs. Ceux qui se sont montrés pendant un ou deux matchs l'ont bien fait et ils vont prendre de la confiance, tant mieux."

Il a réagi directement par rapport à la confrontation réalisée par la police fédérale avec son agent Patrick De Koster: "Dans la vie, il y a toujours des bons et des mauvais moments. Les choses personnelles comme la naissance de mon enfant, ce n'est pas le business des autres. Je suis très content de ce qui s'est passé cette semaine. Maintenant je veux prendre une douche et revoir ma femme et mes enfants."