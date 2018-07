Kane : "Nous controlions les Belges, mais leur deuxième but nous a tués"

Samedi à Saint-Pétersbourg, l'Angleterre a perdu la finale pour la 3e place contre la Belgique (2-0). "Nous sommes déçus après cette défaite, mais nous devons en tirer des leçons", a déclaré le capitaine anglais Harry Kane.

"En deuxième période, nous avons vraiment bien joué au football", a déclaré Kane, qui, avec six buts, est presque certain de devenir meilleur buteur du tournoi. "Nous avons mis beaucoup de pression et nous controlions les Belges. Mais leur deuxième but nous a tués. Ce ne fut pas une Coupe du monde facile pour nous, avec des matchs contre des équipes fortes. Physiquement, il était également difficile de se remettre après la demi-finale avec prolongation contre la Croatie."

En tant que capitaine, Kane, 24 ans, est déjà tourné vers l'avenir. "Nous pouvons certainement réaliser des progrès. Nous allons essayer de jouer les demi-finales à l'Euro 2020, puis d'atteindre la finale. Nous voulons maintenir ce niveau. Aurais-je signé pour la 4e place par avance ? Non, on a joué ici pour gagner."