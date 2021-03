Kaminski et pas Bodart : Martinez ne "veut pas ouvrir la porte aux jeunes dans les buts"

Roberto Martinez a dévoilé ce vendredi la grande liste des Diables Rouges qui affronteront le Pays de Galles, la République tchèque et la Biélorussie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Dans les buts, le coach fédéral a préféré Thomas Kaminski à Arnaud Bodart pour accompagner les habituels Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Koen Casteels.

"Pour les gardiens, nous sommes au milieu d’un cycle. En plus des quatre joueurs appelés aujourd’hui, il faut rajouter Van Combrugge et Sels qui ont participé à la campagne qualificative pour l’Euro. Aux autres positions c’est différent, les jeunes joueurs font déjà partie de l’équipe. Mais pour le poste de gardien, on n’ouvre pas la porte aux jeunes maintenant. Nous sommes très contents de ce qu’Arnaud Bodart montre au Standard mais pour le moment, nous avons un groupe de gardiens différent qui entre en compte pour l’Euro", a expliqué Martinez en conférence de presse.

Dans le milieu de terrain par contre, Sambi Lokonga (21 ans) et Orel Mangala (23 ans) ont été conviés pour la première fois à rejoindre le groupe des Diables : "Ce sont deux profils spécifiques qui rentrent parfaitement dans l’équipe. Sambi et Orel sont des jeunes joueurs qui se sont très bien développés ces derniers mois. On veut les voir évoluer dans l’environnement des Diables Rouges. Ce sera une fantastique expérience pour eux."

Avec 3 matches à disputer en 6 jours, les deux nouveaux Diables auront peut-être l’occasion de montrer de quoi ils sont capables et pourquoi pas, de se faire une place dans les 23 en vue de l’Euro qui arrive très bientôt. De son côté, Arnaud Bodart ne sera probablement pas de la partie.