Kabasele : « On ne veut pas d’une équipe nationale flamande et d’une wallonne »

L'extrême-droite est la grande gagnante du scrutin de dimanche en Flandre. Le Vlaams Belang a connu une progression spectaculaire après sa débâcle de 2014. Triomphante il y a 5 ans, la N-VA recule mais demeure largement dominante. Les trois partis traditionnels (CD&V, Open Vld et sp.a) sont aussi en recul. Un dimanche noir pour le pays.

« Ca fait mal car on avait réussi ces dernières années à mettre le Vlaams Belang de côté. Ca devient le deuxième parti de Flandre, c’est très inquiétant. Voter pour ce genre de partis, c’est un effet de mode qui s’est répandu petit à petit. C’est malheureusement un combat qui va être très difficile à gagner. Les gens pensent que tous les joueurs de foot sont millionnaires. Quand on a un message à transmettre, il a parfois du mal à passer car les gens pensent qu’on ne connait pas les problèmes de la vie et que d’autres sont peut-être mieux placés. On ne doit pas baisser les bras », a précisé Christian Kabasele à notre micro.

Le Diable rouge lutte publiquement et fréquemment contre la discrimination et le racisme. « L’équipe nationale, c’est ce qui représente le pays. Les valeurs qu’on véhicule au sein de celle-ci et dans le football belge ne sont pas celles que ces partis veulent véhiculer. On essaie dès que c’est possible, quand on rencontre des jeunes par exemple, de transmettre des valeurs de partage et d’aide envers les personnes en difficulté. Ce genre de votes ne laisse personne indifférent. On est tous très fier de jouer pour la Belgique et on a un peu cette crainte de voir le pays divisé. Nous ne voulons pas d’une équipe nationale flamande et d’une wallonne. On veut porter haut les couleurs belges, on a vu durant le Mondial comme le foot pouvait rassembler », a poursuivi le défenseur belge.