Jouer l'Euro en 2021 ne pourrait être que positif pour les Diables

Matches à huis clos, championnats à l’arrêt, joueurs et membres de staffs atteints par le virus, le covid-19 sème la pagaille au sein des événements sportifs. Et l’Euro de football qui doit se tenir dans quelques mois ne fait pas figure d’exception et pourrait être reporté d’un an . Alors un Euro en 2021, un avantage ou une catastrophe pour la Belgique ?

Une aubaine

Eden Hazard, capitaine des Diables Rouges lors d'un match de qualifications pour l'Euro 2020 contre Chypre - © YORICK JANSENS - BELGA

Le cas le plus évident est celui de notre capitaine, Eden Hazard. Le numéro 10 a été opéré le 5 mars dernier à Dallas pour une blessure à la cheville. Un report d’un an serait inévitablement une bonne nouvelle. En lieu et place d’une course contre la montre pour revenir à son meilleur niveau, le natif de Braine-le-Comte aurait une saison complète pour retrouver ses sensations et enfin vivre pleinement son rêve madrilène.

Yari Verschaeren pourrait également profiter de ce report pour se refaire une santé. Sorti sur civière lors d’un déplacement au Standard, le 15 décembre dernier, l’Anderlechtois de 18 ans a effectué son retour sur les pelouses il y a deux semaines. Le meneur de jeu aurait le temps de revenir en forme si l’Euro était maintenu, mais un an et demi de plus serait une aubaine pour lui. Cela lui laisserait un délai supplémentaire pour retrouver ses sensations et réaliser une saison de plus au haut niveau. Il arriverait en 2021 avec plus de rythme et d’expérience.

En manque de temps de jeu et de buts du côté de Chelsea, Michy Batshuayi vit un calvaire et devrait sans doute quitter le club. Après lui avoir fait enchaîner les prêts, les Blues l’avaient conservé cette saison, en grande partie suite à leur interdiction de transférer. Mais Frank Lampard ne semble pas compter sur le Diable, en témoigne ses 224 minutes de jeu pour une seule titularisation en championnat. Le contrat de Batshuayi court jusque juin 2021, et le mercato d’été sera la dernière vraie occasion pour les Blues de récupérer quelques millions grâce à son départ. A 26 ans, l’attaquant pourrait redonner de l’élan à sa carrière et tenter de renverser la hiérarchie chez les Diables.

D’autres joueurs pourraient profiter d’un Euro qui se joue en 2021. Yannick Carrasco est revenu cet hiver du côté de l’Atletico après son exil chinois. Souvent monté au jeu avec les Colchoneros, un report lui permettrait de retrouver le rythme du football européen. Nacer Chadli aurait plus de temps pour récupérer de sa blessure. Reste l’énigme Christian Benteke. Peu utilisé en début de saison, l’attaquant de Crystal Palace a été titulaire lors des cinq dernières rencontres des Eagles, totalisant un but et un assist. Un semblant de retour en forme à confirmer pour réellement jouer un rôle chez les Diables.